شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء الثالث لجمعية "اتصال"، التي تضم عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات - في إطار مبادرة "Meet The Government" والتي أطلقتها العام الماضى، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير، في كلمته خلال اللقاء، أن قطاع الأعمال العام أصل هام من أصول الدولة وأن الوزارة لديها خطة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تشمل إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية وإعادة تأهيل العنصر البشرى.

وأشار إلى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والذي تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، موضحًا أنه يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وكذلك تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات مع الحفاظ على الحصة الحاكمة للدولة.

وأكد أن الوزارة حريصة على دعم الشركات التابعة لها وزيادة حصتها السوقية، مشيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للنمو فى عدد من الصناعات التى تعمل بها الشركات على الرغم من وجود العديد من التحديات التى تواجه الشركات الخاسرة من بينها مشكلات فى الهيكل المالى ونظم التكاليف والإدارة والتمويل والتسويق، فى ظل وجود عدد من الشركات الرابحة والقوية فى مجالها بما يؤهلها للتوسع إقليميا ودوليا.

وأوضح الوزير أن دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا المعلومات يمثل جزءًا أساسيا فى خطة تطوير الشركات بما يسهم فى تحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية وتنمية حجم الأعمال.