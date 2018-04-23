وزير الزراعة يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء: "ذكرى مجيدة"

بعث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال الوزير، في برقيته، إنه "بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الغالية، أعادها الله على مصر وشعبها بالخير والبركات".

وأكد أن تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ووفائهم للدفاع عن أرض وطننا الغالي واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيقهم النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفعوا راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة.

واختتم البنا برقيته داعيا الله عز وجل أن يعيد تلك على مصر وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات، متمنيا للرئيس وقواتنا المسلحة كل التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة التقدم والنهضة والرقي.