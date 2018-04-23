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الوطن

طلاب "التربية الفكرية" يطالبون محافظ الغربية برعاية زملائهم الموهوبين

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
طلاب "التربية الفكرية" يطالبون محافظ الغربية برعاية زملائهم الموهوبين

طلاب التربية الفكرية يطالبونمحافظ الغربية برعاية زملائهم الموهوبين

استقبل محافظ الغربية بمكتبه بالديوان العام، وفدا من طلاب مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى لتكريمهم نظرا لتميز المدرسة في تنمية مواهب الطلاب.

وجاء ذلك في إطار اهتمام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بذوي القدرات الخاصة.

وخلال اللقاء قدم محافظ الغربية، الشكر لكل القائمين على العمل بالمدرسة لاهتمامهم بتنمية قدرات الطلاب للوصول بهم إلى التميز، مؤكدا تقديمه كل سبل الرعاية للموهوبين والمتميزين من أبناء المحافظة. كما حضر اللقاء الدكتور  محمد خليفة عضو مجلس النواب.

 

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