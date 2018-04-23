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الوطن

الجنيه يستقر أمام الدولار.. ويرتفع هامشيا أمام اليورو والإسترليني

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
الجنيه يستقر أمام الدولار.. ويرتفع هامشيا أمام اليورو والإسترليني

الدولار

استقر الجنيه أمام الدولار في التعاملات الرسمية للبنوك، اليوم، فيما ارتفع هامشيا أمام اليورو والإسترليني.

وعرض بنك التعمير والإسكان أعلى سعر للدولار عند 17.67 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الزراعي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وفيما يخص اليورو، تراوح سعره في البنوك بين 21.47 و21.66 جنيه للشراء، والبيع بين 21.72 جنيه إلى 22 جنيها.

كما سجل بلوم مصر أعلى سعر للجنيه الإسترليني عند 24.72 جنيه للشراء، و25.03 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر للإسترليني عند 24.56 جنيه للشراء و24.81 جنيه للبيع.

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