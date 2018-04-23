إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في بيان صحفي اليوم، عن إزالة 107 حالة تعدي علي الإراضي الزراعية، بمساحة أكثر من 4 فدان في حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة طما، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية، ومهندسي الإدارة الزراعية بطما وحماية الأراضي، ومركز شرطة طما، ومباحث المركز، وقطاع أمن الشمال، حيث تم إزالة 107 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة 4 فدان و 11 قيراط و10 سهم، بناحية جزيرة طما.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة والتصدي لأي تعديات على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة وإزالتها فورًا وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.