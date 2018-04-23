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الوطن

"عبدالعال" لنائب: "أنا خايف على حنجرتك يا إبراهيم"

منذ 22 دقيقة
كتب: هبة أمين
"عبدالعال" لنائب: "أنا خايف على حنجرتك يا إبراهيم"

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب النائب إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لحماية الآثار المصرية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.

وانفعل "القصاص"، قائلًا: "صحافة كويتية قالت إنه تم ضبط تمثال مصري فى الكويت، عايزين الوزير يقولنا خرج إزاي التمثال ده ومين المجرم اللي عمل كده، لازم نحمي آثار مصر المنهوبة والمهربة".

فيما طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب بالهدوء، قائلًا له: "أنا خايف على حنجرتك يا إبراهيم".

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