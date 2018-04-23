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الوطن

Screen Buzz تنضم إلى شركاء مركز السينما العربية

منذ 16 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
Screen Buzz تنضم إلى شركاء مركز السينما العربية

" Screen Buzz"

أعلن مركز السينما العربية انضمام "Screen Buzz" إلى شركائه، وهي سلسلة ورش احترافية ومحاضرات في صناعة السينما والدراما التليفزيونية، يحتك فيها الكتاب، المخرجون، المنتجون والممثلون الموهوبون من العالم العربي مع خبراء من هوليوود قدّموا أعمالاً ذات عيار عالمي.

وورش Screen Buzz تقام برعاية America Abroad Media (AMM)، وهي منظمة غير ربحية تسعى لدعم كل ألوان السرد عالميا عن طريق استخدام قدرات صناعة الترفيه، وتنتقل ورش Screen Buzz بين عدة مدن عربية على التوالي، وخلال 2018 تتخصص في تطوير مشروعات كتاب السيناريو من العالم العربي.

النسخة الأولى التي تُقام في عمان بالأردن خلال أبريل الجاري، تركز في حرفيات كتابة السيناريو للتليفزيون، بهدف مساعدة الكتاب المشاركين في إنهاء أعمالهم للبدء في إنتاجها، والعمل على تطوير عناصر خبراتهم في التعاون مع المخرجين والمنتجين.

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