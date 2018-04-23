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الوطن

بالصور| وزير التعليم العالي يطلق مبادرة "الجامعة فيها رياضة" بالمنصورة

منذ 36 دقيقة
كتب: صالح رمضان
تصوير: سمير وحيد
بالصور| وزير التعليم العالي يطلق مبادرة "الجامعة فيها رياضة" بالمنصورة

وزير التعليبم العالي في مباراة كرة قدم بالمنصورة

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بحضور الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، مبادرة من الصالة المغطاة بعنوان "الجامعة فيها رياضة" لتشجيع الطلاب على ممارسة الألعاب الرياضية.

وشارك وزير التعليم العالي، خلال إطلاق المبادرة في مباراة لكرة القدم الخماسية شارك فيها قيادات الجامعة والطلاب.

كان الوزير حضر اجتماع لمجلس الجامعة ومديري المراكز الطبية المتخصصة في بداية زيارته للجامعة وتوجه بعدها لحضور مبادرة "مجابهة الفكر المتطرف".

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