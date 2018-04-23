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الوطن

"العربي للتنمية" يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد حامد
"العربي للتنمية" يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

مراد خضر

هنأ مراد خضر، مستشار المركز العربي للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، مشددا على أن تحرير سيناء ليس عيد للمصريين فقط بل للعالم العربي بأكمله.

وقال "خضر" في بيان له، إن الشعب المصري أثبت للعالم على مدار التاريخ أنه لا يقبل التفريط في شبر واحد من أرضه، مشيدا بشجاعة ووطنية أهالي سيناء ووقوفهم بجانب رجال الجيش والشرطة المصرية في مواجهة أعداء الوطن، وبذلهم أرواحهم في معركة تحرير أرض سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء.

وأضاف أن سيناء مازالت تناضل حتى الآن من أجل القضاء على الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، مؤكدا أن أبناء مصر من الجيش والشرطة يدفعون ثمن الحرب على الأرهاب.

وأشاد "خضر"، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في افتتاح مشروعات تنموية في سيناء، فضلا عن جهوده في تطهيرها من الإرهاب ومتابعته للعمليات العسكرية الشاملة، وتأكيده أن مصر ستقضي على الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم بأكمله.

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