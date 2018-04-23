مصادر: "استرداد أراضي الدولة" ترفض مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد

أكدت مصادر أن لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رفضت اقتراحًا بمد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد لمهلة أخرى بعد 14 يونيو المقبل.

وقالت المصادر أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء منحوا فرصة كافية لمدة 6 أشهر ولا يوجد مبرر لأي مدة إضافية، ولذلك كل من لم يتقدم بطلب التقنين خلال الفترة المحددة سيكون قد تنازل عن حقه في التقنين أو أثبت عدم جديته في سداد حق الدولة.

وأكدت المصادر أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التقنين، تبدأ قوات إنفاذ القانون في إجراءات استرداد الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين تنفيذًا للقانون.