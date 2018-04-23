ميناء دمياط: مغادرة 85 سيارة نقل محملة بـ4219 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أفاد بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومغادرة 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطار محمل بـ 1309 طن قمح، في حين غادر عدد 85 سيارة نقل محملة بـ4219 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148044 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 3350 طن يوريا و9190 طن فوسفات 2000 طن رمل و4000 طن حديد بليت، وإعادة شحن 3 آلاف طن كسب فول صويا.