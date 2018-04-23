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الوطن

النائب أحمد علي يلتقي وفد "العمل الدولية" بحضور عدد من النواب

منذ 9 دقيقة
كتب: سمر نبيه
النائب أحمد علي يلتقي وفد "العمل الدولية" بحضور عدد من النواب

النائب أحمد علي

التقى النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة المرج، ممثلا عن مجلس النواب المصري وبعض أعضاء المجلس ممثلي منظمة العمل الدولية مكتب شمال أفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشيد فيلالي من المغرب ومدير مكتب منظمة العمل الدولية مكتب شمال افريقيا والدكتور السيد تركي خبير بمنظمة العمل الدولية مكتب مصر، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي وزارة القوي العاملة المصرية وممثلي وزارة شئون مجلس النواب.

وكانت ورش العمل على مدار يومين تطرقت للعديد من الموضوعات مثل المواثيق الدولية الحاكمة لقوانين العمل وحقوق العمال وصاحب العمل في ظل الشركات متعددة الجنسيات والاتفاقيات الحاكمة لخطر عمل الأطفال من خلال اتفاقيات حماية الطفل والعمالة الجبرية.

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