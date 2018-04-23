"عبدالعال" للنواب: "مش ناقص غير إني أحدد إقامتكم في الجلسات"

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بأنه سيضطر لتحديد إقامتهم بالقاعة الرئيسية لضمان حضورهم الجلسة العامة.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، اليوم، للنواب: "هعمل تحديد إقامة في القاعة وعدم التحرك لمدة زمنية معينة، خلاص بعد تفعيل البصمة نحدد إقامتكم".

واعترض النواب ضاحكين، ورد "عبدالعال"، بقوله: "احنا استخدمنا معاكوا كل الوسائل، عندكوا وسيلة تانية قولوا".

وكانت الجلسات العامة السابقة، شهدت حالة من الغضب لدى "عبدالعال"، بسبب غياب النواب و"تزويغ" بعضهم الأمر الذي عطل تمرير عدد من المشروعات أكثر من مرة.