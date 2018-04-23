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الوطن

نائب ينفعل خلال مناقشة مشروع الموازنة الجديد: المستشفيات فيها بلاوي

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد طارق
نائب ينفعل خلال مناقشة مشروع الموازنة الجديد: المستشفيات فيها بلاوي

أرشيفية

انفعل النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الشوؤن الصحية، وذلك خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة والقطاعات التابعة لها.

وبدأت الواقعة، بإشادة عدد من ممثلي قطاعات وزارة الصحة باستجابة وزارة المالية لأغلب الطلبات والاعتمادات المالية الخاصة بهذه القطاعات بالموازنة العام الجديد للعام المالي2018 - 2019، وهو ما اغضب "عبدالحميد" قائلا: "طالما كله تمام كدة أومال البلاوي الموجودة في المستشفيات ديه ليه، هي الحكومة جاية بتخدم على بعضها هنا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة والقطاعات التابعة لها.

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