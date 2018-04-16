تسجيل الدخول

الوطن

بسنت فهمي: الموازنة الجديدة طموحة وتُساهم في زيادة الناتج القومي

اليوم AM 12:16
كتب: محمود البدوي
بسنت فهمي: الموازنة الجديدة طموحة وتُساهم في زيادة الناتج القومي

بسنت فهمي

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إنها لم تدرس الموازنة العامة بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزراء عرضوا المؤشرات الأساسية لها.

وأوضحت فهمي أن خطة الحكومة بوجه عام خلال الموازنة طموحة تركز على الأمن الغذائي والتنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بالتنمية، التي تقوم على القطن والجلود وتربية الماشية والأسماك.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"،  أن الحكومة عليها أن تستمر في تمويل المشروعات الكبيرة، مؤكدة أن تحرك هذه المشروعات يساهم في تحرك 80% من الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة.

وأشارت إلى أن الموازنة تركز أيضًا على إرسال مبالغ لخدمات الصحة والتعليم طبقًا للدستور، مشددة على أن الموازنة العامة في مجملها خطة طموحة تساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي، لكن الأهم من الخطة تفعيلها.

أخبار متعلقة

بسنت فهمي: يجب عرض خطة هيكلة قطاع الأعمال العام على البرلمان أولا

بسنت فهمي: يجب عرض خطة هيكلة قطاع الأعمال العام على البرلمان أولا
بسنت فهمي تطالب الدولة بتوفير فرص عمل للشباب: "نص الشعب تحت سن 35"

بسنت فهمي تطالب الدولة بتوفير فرص عمل للشباب: "نص الشعب تحت سن 35"
بسنت فهمي: السياسات النقدية الجديدة بثت الأمان وقضت على السوق السوداء

بسنت فهمي: السياسات النقدية الجديدة بثت الأمان وقضت على السوق السوداء
بسنت فهمي: علينا زيادة معدل الإنتاج لتقليل نسبة التضخم

بسنت فهمي: علينا زيادة معدل الإنتاج لتقليل نسبة التضخم
بسنت فهمي: معدل التضخم في مصر سينخفض تدريجيا

بسنت فهمي: معدل التضخم في مصر سينخفض تدريجيا

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

بالفيديو| "الصواريخ البالستيكية" تقصف "إعلام الإخوان": مصطلح لا يعرفه إلا الجنرالات

بالفيديو| "الصواريخ البالستيكية" تقصف "إعلام الإخوان": مصطلح لا يعرفه إلا الجنرالات

"الجامعة العربية": القمة ليست مهمتها إدانة الضربة الأمريكية لسوريا

"الجامعة العربية": القمة ليست مهمتها إدانة الضربة الأمريكية لسوريا

"الصحة" عن الاعتداء على مدير مستشفى هليوبليس: "إحنا مش في دولة بلطجة"

"الصحة" عن الاعتداء على مدير مستشفى هليوبليس: "إحنا مش في دولة بلطجة"

جامعة عين شمس تكرم "راؤول" كأكثر شاعر مؤثر في جيله

جامعة عين شمس تكرم "راؤول" كأكثر شاعر مؤثر في جيله

"بعيدا عن الرسمية".. مأدبة عشاء تجمع السيسي وزعماء العرب بعد قمة القدس

"بعيدا عن الرسمية".. مأدبة عشاء تجمع السيسي وزعماء العرب بعد قمة القدس

اختيارات الوطن

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

الأكثر قراءة

عاجل