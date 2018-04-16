بسنت فهمي: الموازنة الجديدة طموحة وتُساهم في زيادة الناتج القومي

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إنها لم تدرس الموازنة العامة بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزراء عرضوا المؤشرات الأساسية لها.

وأوضحت فهمي أن خطة الحكومة بوجه عام خلال الموازنة طموحة تركز على الأمن الغذائي والتنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بالتنمية، التي تقوم على القطن والجلود وتربية الماشية والأسماك.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن الحكومة عليها أن تستمر في تمويل المشروعات الكبيرة، مؤكدة أن تحرك هذه المشروعات يساهم في تحرك 80% من الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة.

وأشارت إلى أن الموازنة تركز أيضًا على إرسال مبالغ لخدمات الصحة والتعليم طبقًا للدستور، مشددة على أن الموازنة العامة في مجملها خطة طموحة تساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي، لكن الأهم من الخطة تفعيلها.