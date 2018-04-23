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الوطن

"الوسائل الإلكترونية وأثرها في العنف ضد المرأة".. ندوة بجامعة المنيا

منذ 18 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"الوسائل الإلكترونية وأثرها في العنف ضد المرأة".. ندوة بجامعة المنيا

ندوات عن العنف ضد المراة بجامعة المنيا

واصلت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندواتها وقوافلها التوعوية والتثقيفية، ضمن سلسلة ندواتها التوعوية لنشر الوعي والتثقيف القانوني والاجتماعي الخاص بقضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها داخل وخارج الحرم الجامعي، وفي المدارس الحكومية والخاصة والنجوع والقرى ومراكز المحافظة والمدن أسبوعيا، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، وإشراف الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة.

وتم عقد ندوة بمدرسة الشهيد محمد حبشي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا بعنوان "الوسائل الإلكترونية وأثرها في العنف ضد المرأة" حاضر فيها الدكتورة رجاء عبد الودود، استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتورة لاميس الجافي بكلية الألسن، والدكتورجمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة المنيا، ومنسق عام وحدة مناهضة العنف بالجامعة، والدكتورة مروة مصطفى بكلية الهندسة.

وواصلت الوحدة ندواتها داخل كليات الجامعة بعقد ندوتها رقم 18 بكلية طب الأسنان بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" والتي حاضر فيها الدكتور حسن سند، والدكتورة  منال فايز أبو سمرة الأستاذ بكلية الطب البشري بالمنيا، ومنسقة الوحدة بكلية الطب، والدكتور جمال عاطف بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بها.

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