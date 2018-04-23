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الوطن

أسقف طنطا يصلي في كنيسة العذراء بأمريكا

منذ 30 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
أسقف طنطا يصلي في كنيسة العذراء بأمريكا

الأنبا بولا خلال القداس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة، ترأس اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بمنطقة ملواكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة ذاتها.

وقالت الكنيسة، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار رحلة الأنبا بولا السنوية إلى أمريكا، والتي تبدأ عقب عيد القيامة وتنتهي قبل عيد العنصرة وفقا للاعتقاد المسيحي، حيث من المقرر أن يعود الأنبا بولا إلى القاهرة قبل منتصف مايو المقبل.

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