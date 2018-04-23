تنفيذ حملة للنظافة بـ20 قرية بمركز أبوقرقاص في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة للنظافة على مستوى المدينة والأحياء الرئيسية وبعدد 20 قرية على مستوى المركز، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة للمركز ومتابعة نسب التنفيذ اليومية من قبل الحملة الميكانيكية في نقل المخلفات الصلبة والقمامة من أماكن تجميعها إلى الظهير الصحراوي للتخلص منها بطريقة آمنة والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 244 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى أماكن إعدامها والتخلص منها وفقا للضوابط والشروط المتبعة، مشيرا إلى أن الحملة شملت الأحياء الرئيسية الأربعة بالمدينة وقرى كل من (أتليدم ـ أبوقرقاص البلد ـ منهرى ـ بني عبيد ـ عزبة الشيخ مبارك ـ بني حسن ـ الشيخ تمي ـ أبو جناح ـ بني موسى ـ ريحانة ـ الفقاعي ـ بني خيار ـ نزلة أسمنت ـ العيسوية ـ السلطان حسن ـ بلنصورة ـ أبيوها ـ منسافيس ـ جريس ـ نزلة روماني).

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل تنظيم حملات النظافة بصفة دورية من أجل بيئة نظيفة صحية خالية من التلوث.