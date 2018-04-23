1 يوليو.. الحكم في طعن طالب مفصول من معهد معاوني الأمن بالبحيرة

حددت محكمة القضاء الإداري، 1 يوليو المقبل، للحكم في طعن الطالب محمد عبد السلام الصيفي على قرار فصله من معهد معاوني الأمن بالبحيرة بسبب اتهامه في قضية أحداث مجلس الوزراء 2011.

وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى حملت رقم 3013 لسنة 72 ق، مختصمة كلا من وزير الداخلية وقائد المعهد بصفتيهما، وطالبت بإلغاء القرار وإعادة الطالب دراسته بالمعهد.

وذكرت الدعوى أن إدارة المعهد قررت فصل الطالب بعد القبض عليه في مايو 2016، على خلفية اتهامه في قضية أحداث مجلس الوزراء 2011، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قضت نهاية 2017، ببراءته من التهم المنسوبة إليه.