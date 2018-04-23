"أبو شقة": بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية في أكتوبر المقبل

كشف النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن أن مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2018.

وأضاف أبو شقة، أن تطبيق مشروع القانون، المقدم من الحكومة وأوشكت اللجنة عن الانتهاء منه وإحالته إلى مكتب المجلس "رئيس البرلمان ووكيليه" لإقراره، يستدعى توفير محاكم وقاعات جديدة تليق بالعدالة، سواء لـ"القاضي أو النيابة العامة أو المحامين أو المتقاضين".

وأشار إلى أن منظومة العدالة لا تقف عند حد التشريع، لأنه جزء منها، لافتا إلى أن ما نراه على أرض الواقع بكافة محاكم مصر، من عدم جاهزية البنايات، يخل بحق الدفاع، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترافع محام في قضايا قد يحكم فيها بالإعدام، أمام دور محاكم لا تصلح لعمله عو أو القاضي.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أبو شقة، لمناقشة موازنة وزارة العدل للعام المالي 2018-2019، بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.