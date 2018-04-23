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الوطن

البرلمان يؤجل التصويت النهائي على قانون "الإسكان الاجتماعي"

منذ 20 دقيقة
كتب: هبه أمين
البرلمان يؤجل التصويت النهائي على قانون "الإسكان الاجتماعي"

أرشيفية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقال "عبدالعال"، إن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور لأن به أكثر من حق عام ينظمه المشرع ولذلك سوف يتم إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه.

ويهدف التشريع الجديد لدمج "صندوق الإسكان الاجتماعي" و"صندوق دعم التمويل العقاري"، في كيان واحد يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري" بحيث يكون تابع لوزير الإسكان، بهدف تقديم تسهيلات للمواطنين بشكل به أكثر مرونة.

ونص القانون على شروط للاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها حيث حظرت على المواطن وأسرته -زوجته وأولاده القصر- الاستفادة بأكثر من وحدة علي ان يكون استعمالها للسكن فقط.

وعن موارد صندوق "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري"، حددها التشريع بـ1% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، ونسبة 10% من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدني 3.67 مليار جنيه سنويا.

ووضع التشريع عقوبة بالحبس والغرامة التي لايقل عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 100ألف جنيه لكل من من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.

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