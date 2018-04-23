مصرع 4 أشخاص إثر اشتعال النيران بسيارة على الطريق الزراعي في البحيرة

لقي منذ قليل، 4 أشخاص مصرعهم إثر اشتعال النيران بسيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية" أمام قرية دسونس أم دينار بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين لمكان الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة ملاكي عقب اصطدامها بسيارة نقل أمام قرية دسونس على الطريق الزراعي في الاتجاه إلى الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص من مستقلي السيارة، وجار نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى التعليمي بدمنهور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.