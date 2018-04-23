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الوطن

مصرع 4 أشخاص إثر اشتعال النيران بسيارة على الطريق الزراعي في البحيرة

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مصرع 4 أشخاص إثر اشتعال النيران بسيارة على الطريق الزراعي في البحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

لقي منذ قليل، 4 أشخاص مصرعهم إثر اشتعال النيران بسيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية" أمام قرية دسونس أم دينار بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين لمكان الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة ملاكي عقب اصطدامها بسيارة نقل أمام قرية دسونس على الطريق الزراعي في الاتجاه إلى الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص من مستقلي السيارة، وجار نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى التعليمي بدمنهور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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