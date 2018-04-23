محافظ الغربية يكرم أمهات شهداء العملية "سيناء 2018" برحلات عمرة

كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أمهات شهداء العملية الشاملة سيناء 2018 برحلات عمرة، جاء ذلك في الحفل الذي نظمته إحدى الجرائد الإقليمية بديوان عام المحافظة وذلك ضمن مبادرة تكريم أمهات الشهداء.

أكد محافظ الغربية في كلمته أن مصر عصية على أي معتدي بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللحمة الموجودة بين الشعب والجيش والشرطة.

كما أكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأسر الشهداء، مشير إلى حرصه على مشاركته لهم في كافة المحافل والمناسبات ومشاركتهم الرأي في إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والمدارس.