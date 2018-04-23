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الوطن

"أزهر البحر الأحمر": مناقشة ضوابط الامتحانات مع مديري الإدارات

منذ 13 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
"أزهر البحر الأحمر": مناقشة ضوابط الامتحانات مع مديري الإدارات

الاجتماع

عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، الشيخ عبد الناصر حسان الديب، لقاء موسعا اليوم بديوان عام المنطقة مع مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية، وعبد الجليل يونس، مدير إدارة الامتحانات، لمناقشة التعليمات والضوابط الخاصة بأعمال الكنترول والامتحانات، تزامنا مع انطلاق امتحانات النقل للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

وشدد الديب خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتي قد تم تسليم كل إدارة تقرير مفصل بها، بهدف تحقيق الهدوء والاستقرار العام للجان، مطالبا بتطبيق ضوابط امتحانات الشهادة الثانوية على مراحل النقل المختلفة حتى تتحقق النتيجة المرجوة للخروج بالامتحانات بسلام ويسر.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق التعليمات بكل دقة ومن أهمها لا يسمح لأعضاء اللجنة بالخروج أثناء اللجنة بأي حال من الأحوال وضرورة الحفاظ على توفير الهدوء داخل اللجان بعدم الحديث الجانبي سواء مع زميله أو الطلاب أو أحد خارج اللجنة لعدم تشتيت انتباه الطلاب، فهذا أمر مرفوض تماما ويجب توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وأكد على ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي والحفاظ على المظهر العام لكل من الطلاب والمعلمين والمعلمات وتوزيع المهام والأدوار قبل بدء اللجان وعدم التدخين بالنسبة للمعلمين الملاحظين، وعدم اصطحاب التليفون المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين أو أيا من كان داخل مقار اللجان ويسمح فقط لرئيس اللجنة بأن يكون معه التليفون للتواصل المباشر مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

وشدد على أهمية التواصل المستمر بين الإدارات وغرفة عمليات الإمتحانات ورصد أي مخالفات للوقوف على حلها سريعا، وفتح خط اتصال مباشر مع شيوخ المعاهد للخروج بالامتحانات بالشكل اللائق والمشرف لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعقب انتهاء الاجتماع تم تسليم أوراق الأسئلة لمراحل النقل المختلفة وسط إجراءات أمنية مشددة.

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