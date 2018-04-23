البحر الأحمر: 30 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة تحصيل الرسوم بالغردقة 

أعلنت محافظة البحر الأحمر، أنه جاري إنشاء محطة لتحصيل الرسوم لتطوير خدمات شبكات الطرق بمحافظة البحر الأحمر ويقوم بتنفيذها هيئة الطرق والكباري بتكلفة 30 مليون جنيه.

ومن جانبه وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تسهيل العملية المرورية بالكمين الشمالي لمدينة الغردقة.

وأكد على قوات التأمين بالكمين الشمالي بضرورة توخي الحظر والتصدي بقوة وحزم للخارجين عن القانون، مشيدا بالدور البارز لقوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والأمان بالمدينة السياحية، متمنيا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار.