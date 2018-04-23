استمرار تمرين عسكري "أردني أمريكي" لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل

واصلت القوات الأردنية والأمريكية، أعمال التمرين العسكري المشترك، للتدرب على التعامل مع العوامل البيولوجية والمواد المشعة وأسلحة الدمار الشامل.

وجاء، في بيان صحفي من عمّان، اليوم، أن التمرين يشمل التدرب بأساليب وتقنيات مكافحة تهريب المواد المشعة، وكذلك التعامل مع أي مرافق قد تستخدم في مثل هذه الظروف، أو استخدام مستودع لتخزين المواد الناتجة عن مثل هذه المواد، بالإضافة إلى إظهار كيفية عمل فرق "الاستطلاع" و"نقل وتغليف المادة المشعة" وحفظها داخل الصناديق المخصصة لذلك.

وقال قائد التمرين الرائد الأردني أحمد العماوي، في تصريحات صحفية، إن التمرين اشتمل على تدريبات دقيقة لمكافحة مادة مشعة وكيفية التعامل مع المواد الحساسة باستخدام مختبر كيماوي، والهدف منه أخذ العينات ومكافحة التهريب النووي.

يذكر أن فعاليات النسخة الثامنة من مناورات "الأسد المتأهب" السنوية، انطلقت، الاثنين الماضي، بمشاركة 7 آلاف جندي من الجيشين الأردني والأمريكي، وتستمر لمدة 10 أيام.