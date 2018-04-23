تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

منذ 7 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

كرّم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية، التي أقيمت خلال بطولة الجامعات على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الجامعة، خلال الاحتفالية التي أقيمت، اليوم، بمقر إدارة الجامعة، وحضرها الطلاب الفائزون وأعضاء إدارة الشباب والرياضة بالجامعة، إن الاهتمام بالرياضة أحد الوسائل الرئيسية للجامعة، في بناء شخصية الطالب على المستوى الصحي والاجتماعي والبدني والعلمي، ليكون قادرا على بناء الوطن والمساهمة بفعالية في ارتقاء الوطن.

وأشار إلى قرب العمل في تجهيز استاد الجامعة، لاستخدامه في كل الأنشطة الرياضية والثقافية طوال العام، وليس فقط خلال فترة الدراسة.

أخبار متعلقة

رئيس جامعة دمنهور يفتتح دورة مكافحة الفساد الإداري

رئيس جامعة دمنهور يفتتح دورة مكافحة الفساد الإداري
جامعة دمنهور أولى الإنشاد الديني وثالث المراسل التليفزيوني في "إبداع"

جامعة دمنهور أولى الإنشاد الديني وثالث المراسل التليفزيوني في "إبداع"
رئيس جامعة دمنهور يترأس جلسة "تطبيقات تكنولوجيا النانو" بشرم الشيخ

رئيس جامعة دمنهور يترأس جلسة "تطبيقات تكنولوجيا النانو" بشرم الشيخ
رئيس جامعة دمنهور يلقي محاضرة في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء

رئيس جامعة دمنهور يلقي محاضرة في المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"خطورة الزواج المبكر".. ندوة بمركز "إعلام طنطا"

"خطورة الزواج المبكر".. ندوة بمركز "إعلام طنطا"

حبس عاطل لحيازته سلاح ناري و6 كيلو بانجو في الشرقية

حبس عاطل لحيازته سلاح ناري و6 كيلو بانجو في الشرقية

مصرع مدرس أسفل عجلات القطار بالشرقية

مصرع مدرس أسفل عجلات القطار بالشرقية

رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

استمرار تمرين عسكري "أردني أمريكي" لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل

استمرار تمرين عسكري "أردني أمريكي" لمواجهة أخطار أسلحة الدمار الشامل

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. "البداية من الأربعاء"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. "البداية من الأربعاء"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

الأكثر قراءة

عاجل