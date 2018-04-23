رئيس جامعة دمنهور يكرم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية

كرّم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية، التي أقيمت خلال بطولة الجامعات على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الجامعة، خلال الاحتفالية التي أقيمت، اليوم، بمقر إدارة الجامعة، وحضرها الطلاب الفائزون وأعضاء إدارة الشباب والرياضة بالجامعة، إن الاهتمام بالرياضة أحد الوسائل الرئيسية للجامعة، في بناء شخصية الطالب على المستوى الصحي والاجتماعي والبدني والعلمي، ليكون قادرا على بناء الوطن والمساهمة بفعالية في ارتقاء الوطن.

وأشار إلى قرب العمل في تجهيز استاد الجامعة، لاستخدامه في كل الأنشطة الرياضية والثقافية طوال العام، وليس فقط خلال فترة الدراسة.