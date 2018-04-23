طارق فهمي: إسرائيل قد تختلق الذرائع لقتال حزب الله

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تختلق الذرائع، للدخول في مواجهة مع حزب الله اللبناني، لافتًا إلى أن الأخير أو إيران، لن يواجها دولة الاحتلال في سوريا.

وأضاف، خلال حواره عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن بعض قادة جيش الاحتلال، يرون أن المواجهة مع إيران، ستؤجل، حتى التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتفعيل النظام الاستراتيجي المشترك مع روسيا.

وتابع، أن إيران، وعلى المستوى النظري، تستطيع، بصواريخها، استهداف 6 مدن إسرائيلية صناعية كبيرة، تضم مناطق تجمع سكنية كثيفة، لافتًا إلى دولة الاحتلال تستطيع الرد باستهداف المفاعلات النووية لدى الأولى، ولكن هذا السيناريو مستبعد.

وأوضح أن هناك سيناريو آخر، مستبعد، وهو بالمواجهة العملية الممكنة عبر قتال الطرفين في سوريا من خلال التنظيمات الإيرانية هناك، حيث يستطيع الحزب أن يمطر سماء دولة الاحتلال بالصواريخ، لافتا أن سبب الاسبتعاد هو اقتراب الانتخابات اللبنانية، وحَذَر حزب الله من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.