حنان الديب وداليا أبو عمر على "drn" في رمضان

تستعد الإعلاميتان حنان فريد الديب، وداليا أبو عمر، لتقديم برنامج إذاعي جديد، عبر أثير إذاعة "drn"، يوميًا، طوال شهر رمضان.

وقالت "حنان"، لـ"الوطن"، إنه جار حاليًا وضع فكرة البرنامج، التي تتناسب مع طبيعة شهر رمضان، متابعة أنه سيُذاع بعد الإفطار، ولمدة 5 أيام أسبوعيًا.

وكانت "حنان" تعاقدت مع إذاعة "drn"، لتقديم برنامج "راجل لراجل"، والذي يهتم بتناول القضايا الاجتماعية ومناقشتها من وجهة نظر الرجل، ومن المفترض أن يُذاع بعد انتهاء شهر رمضان.

وفي سياق آخر، أشارت إلى توقف برنامجها "سيداتي آنساتي"، الذي يُبث عبر شاشة "دريم"، طول شهر رمضان"، موضحة أن خريطة القنوات في هذا الشهر ستكون عبارة عن "مسلسلات وبرامج طبخ"، لتستأنف تقديم البرنامج بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.