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الوطن

دراسة: السعادة الزوجية تبدأ بعد 20 عاماً من عقد القران

اليوم PM 08:54
كتب: (أ ش أ)

من النسخة الورقية

العدد : 2186

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دراسة: السعادة الزوجية تبدأ بعد 20 عاماً من عقد القران

السعادة الزوجية _ صورة أرشيفية

كشفت دراسة علمية أن مستويات السعادة بين الأزواج تزداد بعد مرور عشرين عاماً من الاقتران إذا استطاعوا ذلك. ويقول هؤلاء الأزواج إنهم بعد مرور عشرين عاماً على عقد الزواج قد شعروا بأنهم أكثر سعادة، وباتوا يقضون مزيداً من الوقت مع بعضهم البعض ويتشاركون الأنشطة المختلفة.

وأشارت صحيفة (الديلى ميل) البريطانية إلى أن باحثين من جامعتى بنسلفانيا وبريجهام يانج الأمريكيتين، أجرتا هذه الدراسة، وشملت عينة 2034 زوجاً، وتتناقض نتائج الدراسة مع الاعتقاد السائد بأن مستوى السعادة بين الأزواج يسير فى انحدار بعد انقضاء شهر العسل. ورغم ارتفاع معدلات الطلاق بين الأزواج، رصدت الدراسة العلمية معدلات إيجابية لا تزال قائمة للزيجات التى تظل طوال العمر، ونبهت إلى أن مستويات التقدير والألفة تزداد بين الأزواج بعد انقضاء وقت طويل على عقد القران.

وتقول الدراسة إن الزوجين إذا استطاعا تخطّى عقبة شهر العسل والفترة الأولى للزواج، التى تكتنفها أحياناً شجارات وغيرة واختلاف فى الطباع، فإنهما مع الوقت يستطيعان استخدام صفاتهما الإيجابية للوصول إلى تسوية لنقاط الاختلاف فيما بينهما. كما كشفت الدراسة وفقاً لما نشرته (الديلى ميل) عن أن الزوجات أقل ميلاً إلى التعبير عن السعادة الزوجية مقارنة بأزواجهن، الذين يعبرون عنها بوضوح.

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