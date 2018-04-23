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الوطن

30 نائبا يعلنون الانضمام إلى "دعم مصر" للتحول لحزب سياسي

اليوم PM 09:13
كتب: محمد يوسف
30 نائبا يعلنون الانضمام إلى "دعم مصر" للتحول لحزب سياسي

السويدي

أعلن 30 عضوا بمجلس النواب، اليوم الإثنين، انضمامهم إلى ائتلاف دعم مصر، وذلك بعد التوقيع، على استمارة العضوية الخاصة بالائتلاف.

وجاء انضمام هؤلاء النواب بعد ساعات من اجتماع الائتلاف مع عدد كبير من نواب البرلمان للإعلان عن اتجاه للتحول لحزب سياسي وشملت قائمة النواب المنضمين كلا من:

محمود فوزي محمد فؤاد خميس - حسن سيد خليل محمد - محمد خليفة محمد أمين خليفة - محمد احمد عبدالمنعم العقاد٥- داوود سليمان محمد قنديل - عصام محمد الصافي قاسم - محمد سعد محمد تمراز - إبراهيم احمد احمد حمودة - سعد سعد رفاعي عبدالدايم - نور سلامة احمد فتيح - محمود السعيد محمو ابو شحاتة  - عبد الرحمن جمال عبدالعال محمد - السيد حجازي الباز شعبان - محمد عبد الهادي سليم حبيب - آمال حسن حسن أحمد طرابية - معتز كمال محمد الشاذلي - منى شاكر خليل حسين - جمال إبراهيم سيد محمد - هشام أحمد سليم جابر- جمال محمد المهدي عبدالرؤف أحمد - علي رياض عبدالعظيم علي - عصام عثمان محمود أحمد إدريس - رائف السيد محمد إسماعيل - عبدالفتاح أحمد سراج الدين - حمادة محمد عبدالله محمد - السيد مجدي معتمد محمد سعداوي - جلال جابر فتوح عوارة - محمود محي الدين حسن عوض  - نعمان أحمد فتحي نعمان - أحمد يوسف أحمد إدريس.

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