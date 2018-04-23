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الوطن

نقيب الأطباء يلتقي النائب العام لحل أزمة "طبيب العاشر"

منذ 41 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
نقيب الأطباء يلتقي النائب العام لحل أزمة "طبيب العاشر"

الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء

التقى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب بالمستشار  نبيل صادق النائب العام بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، في إطار استمرار مساعي النقابة العامة لحل أزمة محاكمة الطبيب محمد حسن طبيب العاشر من رمضان.

وأكد النائب العام على احترامه وتقديره لأطباء مصر كما ووعد بالسعي لحل هذه الأزمة بكل الطرق الممكنة.

وكان مجلس نقابة الأطباء دخل اعتصامًا رمزيًا بدار الحكمة، ونقابة أطباء الشرقية والنقابات الفرعية، اليوم تضامناً مع الطبيب محمد حسن، الذى وجهت له تهمة تعطيل عمل النيابة، وعلقت النقابة العامة على مقرها لافتة دوّن عليها المعتصمون عبارة "اعتصام الكرامة" وعليها شارة سوداء.

 

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