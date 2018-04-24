الليلة.. "اتفرج يا سلام" على "البيانو" و"جرس الباب"

في حلقة اليوم من برنامج "اتفرج يا سلام"، الذي يُذاع عند منتصف ليل الإثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، يعرض البرنامج الفيلم الروائي القصير "البيانو" (5 دقائق)، الذي يحكي قصة عازف بيانو يُبدع لحظة ظهور حبيبته الراحلة، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير "جرس الباب" (5 دقائق)، الذي يتناول شقاوة طفلة تلهو بأن تدق جرس الباب لجيرانها إلى أن تحدث المواجهة ذات يوم.

والفيلمان للمخرج محمود نصر الدين، الذي يناقشه الناقد السينمائي رامي المتولي في رؤيته ولغته ومعالجته البصرية والدرامية في الفيلمين.

برنامج "اتفرج يا سلام" إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.