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الوطن

رامي إمام: مسلسل "عوالم خفية" يعتمد على الكوميديا السوداء

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رامي إمام: مسلسل "عوالم خفية" يعتمد على الكوميديا السوداء

رامي إمام

قال المخرج والمنتج رامي إمام، إن مسلسل "عوالم خفية" الذي يقوم على إخراجه وإنتاجه يعتمد على الكوميديا السوداء التي تميز بها الزعيم الفنان عادل إمام، في أفلام التسعينيات مثل "اللعب مع الكبار" و"طيور الظلام" وغيرها من الأعمال، وسيعرض هذا المسلسل في شهر رمضان المقبل.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  أنه يشارك في إنتاج مسلسل "طايع" الذي سيعرض على "سي بي سي" في شهر رمضان، لافتا إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل، قدم فيه دورا مميزا، رغم الظروف التي مر بها عقب وفاة شقيقه موجها له التحية.

مسلسل "عوالم خفية" من بطولة عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، بشرى، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، هبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال محمد محرزمحمود حمدان ومن إخراج رامي إمام.

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