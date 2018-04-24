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الوطن

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بميدان الشون بالمحلة الكبرى

اليوم AM 01:13
كتب: أحمد فتحي
مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بميدان الشون بالمحلة الكبرى

صورة أرشيفية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، نشوب مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بساحة ميدان الشون بين مجموعة من الأشخاص، وهو ما أسفر عن مصرع شخص مصاب بطعنات بالرقبة وأماكن متفرقة من جسده وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بميدان الشون بنطاق القسم.

كما انتقل العقيد محمد عمارة رئيس البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية والرائد أحمد الشهاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة.

وتبين من تحريات النقيب عمرو منصور معاون مباحث قسم شرطة ثان المحلة مصرع مواطن "محمد بهنسي" موظف بمجلس مدينة المحلة علي أيدي كل من "عزت خشبه وأحمد فرج ووائل خليفة".

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين وبحيازتهم سلاح أبيض أداة الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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