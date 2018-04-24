"كهرباء شمال القاهرة": 2.6 مليار جنيه إجمالي الخطة الاستثمارية

قال المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي قيمة الخطة الاستثمارية الطموحة للشركة تبلغ 2.6 مليار جنيه منهم 1.2 مليار جنيه للتوسعات والإحلال والتجديد و330 مليون جنيه تمويل ذاتي.

وأشار عارف خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الشركة ركبت 9 موزعات جهد متوسط ومد 282 كم كابلات جهد متوسط وتركيب 171 محول داخل حجرات محولات وتركيب 27 كشك جهد متوسط صاج علي قاعدة وتركبب 1320 لوحة جهد متوسط حلقة بنسبة تنفيذ 33% من المستهدف حتى نهاية العام الجاري.