طلاب "إعلام بني سويف" في زيارة علمية لمدينة الإنتاج الإعلامي

نظم مركز الإنتاج والتدريب الإعلامي بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، برعاية وإشراف الدكتور محمد زين عميد الكلية، زيارة علمية لاستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، تضمنت جولة تفقدية لاستوديوهات الشركة ومناطق التصوير المفتوحة بها.

وقدم الدكتور محمد زين خالص الشكر والتقدير إلى الوزير أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب على دعمة الكامل لطلاب الكلية، وتوفير أفضل السبل لتعريفهم باستوديوهات مدينة الإنتاج، وأحدث أنظمة الإنتاج والإدارة الإعلامية وتقديم كافة أوجة الدعم والتشجيع والرعاية لأبناء الصعيد.

وقال الدكتور عمرو عبدالحميد المدرس بقسم الإذاعة ومدير مركز الإنتاج الإعلامي والتدريب بالكلية، إن الزيارة تستهدف إطلاع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإنتاج البرامجي والدرامي بما يضمن معايشة الطلاب لواقع المؤسسات الإعلامية الكبيرة في مصر والتعرف على كيفية إدارة هذه المنظومة الإعلامية الضخمة التي تسع 2 مليون متر مربع، وتشمل معظم القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية العاملة في مصر.

وأبدى الطلاب سعادتهم بزيارتهم الأولى لمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث استمعوا إلى شرح وافي من ممثلي إدارة العلاقات العامة لمكونات مدينة الإنتاج، وأشهر أماكن التصوير بالمدينة والأعمال الدرامية التي نفذت بها، كما تفقد الطلاب غرفة التحكم المركزي واستوديوهات الصوت بالمدينة تضمنت محاضرة قصيرة من مهندسي الاستوديو عن آليات العمل باستوديوهات الصوت والدوبلاج بالشركة.