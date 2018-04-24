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الوطن

محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم "التراث العالمي" بطابية عرابي

اليوم AM 04:31
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم "التراث العالمي" بطابية عرابي

محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم " التراث العالمى" بطابية عرابى بعزبة البرج

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، الاحتفالية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بمناسبة يوم "التراث العالمي" بطابية عرابي بعزبة البرج.

وأكد المحافظ أن هذا الاحتفال يعد بمثابة دعوة لحماية التراث والتوعية بمدى أهميته والدعوة أيضا لمضاعفة جهود المنظمات المعنية للمحافظة عليه.

وأوضح المحافظ أن طابية عرابي تعد من المعالم الأثرية الهامة بمحافظة دمياط، والتي أسسها الاحتلال الفرنسي عام 1879 على أنقاض القلعة السلطانية التي أنشأها العثمانيون والتي استخدمت على مدار التاريخ كإحدى القلاع الحربية لموقعها المتميز عند مدخل نهر النيل، مضيفا أن سبب تسميتها بهذا الاسم "طابية عرابي" بعد أن لجأ العرابيون ليتحصنون بها في مواجهة الاحتلال البريطاني.

ودعا المحافظ كافة الهيئات المعنية بضرورة المحافظة على التراث لدوره الهام في استقطاب السائحين لاسيما عشاق التاريخ المصري العظيم، وتخلل الاحتفال عددا من العروض الفنية والفقرات الغنائية لفرقة الدكتور ياسر معوض.

حضر الاحتفال اللواء سامي حمودة سكرتير عام المحافظة ووجيه عبدالرازق رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات وبعض من ممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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