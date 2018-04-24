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الوطن

رئيس "القومي للبحوث" السابق ينفي شائعة حقن البطيخ بمادة مسرطنة

منذ 56 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
رئيس "القومي للبحوث" السابق ينفي شائعة حقن البطيخ بمادة مسرطنة

الدكتور هاني الناظر

نفى الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، ما يتم تداوله عن حقن البطيخ بمادة سامة مسببة للسرطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع محمد الغيطي في برنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "ltc" أنه يوجد اتجاه لترويج الشائعات لكي يظل المواطنين في قلق دائم، مشيرا إلى أنه خلال 4 أيام تم الترويج لشائعتين الأولى هي حقن "الموز" بمرض الإيدز، والثانية البطيخ مؤكدًا أن ناشر هذه الشائعة يخرف.

واستنكر الناظر ترديد الكثير من المواطنين لتلك الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي وترديدها، متابعا "البطيخ زي الفل".

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