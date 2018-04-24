جهاز تنمية المشروعات بالوادي الجديد يدعم المحافظة بـ50 تروسيكلا

قال منتصر عبدالرحيم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز بالتعاون مع البنك الأهلي سيدعم المحافظة بـ50 تروسيكلا مجهز لإقامة مشروعات مطاعم ومنافذ لبيع الخضروات والفاكهة.

وأضاف منتصر، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وخلق فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة بأقل تكلفة من خلال الجهاز، وأن التكلفة الإجمالية لقرض التروسيكلات تبلغ (2 مليون جنيه) بواقع (40 ألف جنيه) للتروسيكل الواحد يدفع المستفيد 25% من قيمة التروسيكل بفرع البنك الأهلي بالخارجة، ويُقسط باقي المبلغ بفائدة 9% متناقصة على 4 سنوات عن طريق البنك الأهلي.