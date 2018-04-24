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الوطن

صاحب قناة "الحدث اليوم" يعرض وظيفة في الإعلام على "صلاح" بعد اعتزاله

منذ 49 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
صاحب قناة "الحدث اليوم" يعرض وظيفة في الإعلام على "صلاح" بعد اعتزاله

محمد صلاح

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ومدير قناة الحدث اليوم، باللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تحقيق كثير من الإنجازات، قائلا: "تحية تقدير لهذا الشاب البسيط الذي حمل أخلاق غير عادية في مجتمع أوروبي بالتعليم المتوسط استطاع أن يتعلم اللغة الإنجليزية واستطاع أن يغزو قلوب الشعب الإنجليزي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "اللي عمله محمد صلاح خلص حاجة كبيرة من الاستعمار الإنجليزي لينا وهو استعمر قلوب كل الإنجليز وأصبح محمد صلاح رمز لكل المصريين".

وشدد إسماعيل على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب المبدع في كافة المجالات وكافة الوزارت في مصر متابعًا: "لو كان عندنا إمكانيات كنا فتحنا الباب للشباب المبدع إنه يشتغل معانا بس للأسف في القناة هنا ماعندناش قدرة كبيرة، وإلا كنا بعد فترة من اعتزال صلاح كنا قلناله تعالى اشتغل معانا، علشان تبدع في مجال الإعلام".

 

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