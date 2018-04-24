"تموين سوهاج" يضبط 60 قضية متنوعة

تمكنت حملة أمنية قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج، من ضبط 60 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط مدير جمعية استهلاكية لاستيلائه على مقررات تموينية بقيمة 272 ألف جنيه.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية، لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بسوهاج، وأسفرت الحملة عن ضبط 60 قضية تموينية، تضمنت ضبط (حسن م. ع.– 52 عاما- مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالطليحات) ويقيم دائرة مركز جهينة لاستيلائه على مقررات تموينية بدون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 2727373 جنيها.

كما ضُبطت قضايا "إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص وزن، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار السلع، عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعرض لحوم مكشوفة بدون عطاء شاش".

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.