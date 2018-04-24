انطلاق قافلة مستشفى "سعاد كفافي" الطبية المجانية في رأس سدر

تنطلق القافلة الطبية الخيرية التي تنظمها مستشفى سعاد كفافي الميداني بمدينة رأس سدر، اليوم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قيادة الجيش الثالث ومحافظة جنوب سيناء، لتقديم الكشف والعلاج بالمجان.

وقال اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، إن هذه القافلة تعد الثانية لمستشفى سعاد كفافي بالمدينة، مشيرا إلى أن القافلة تقام بمركز الشباب بجوار الإدارة التعليمية لإجراء الكشف علي مواطني المدينة والقري والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، بالمجان.

وشكر رئيس مدينة رأس سدر، الشكر للقائمين على مستشفى سعاد كفافي، على جهودهم المبذولة لتقديم العلاج اللازم لهم، والقيام بعمليات اليوم الواحد بالمجان.