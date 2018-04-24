تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق قافلة مستشفى "سعاد كفافي" الطبية المجانية في رأس سدر

اليوم AM 09:37
كتب: حماده الشوادفي
انطلاق قافلة مستشفى "سعاد كفافي" الطبية المجانية في رأس سدر

المستشفي لميدانى

تنطلق القافلة الطبية الخيرية التي تنظمها مستشفى سعاد كفافي الميداني بمدينة رأس سدر، اليوم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قيادة الجيش الثالث ومحافظة جنوب سيناء، لتقديم الكشف والعلاج بالمجان.

وقال اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، إن هذه القافلة تعد الثانية لمستشفى سعاد كفافي بالمدينة، مشيرا إلى أن القافلة تقام بمركز الشباب بجوار الإدارة التعليمية لإجراء الكشف علي مواطني المدينة والقري والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، بالمجان.

وشكر رئيس مدينة رأس سدر، الشكر للقائمين على مستشفى سعاد كفافي، على جهودهم المبذولة لتقديم العلاج اللازم لهم، والقيام بعمليات اليوم الواحد بالمجان.

أخبار متعلقة

إذاعة "جنوب سيناء" تحتفل بعيد ميلادها الـ33

إذاعة "جنوب سيناء" تحتفل بعيد ميلادها الـ33
سكرتير عام جنوب سيناء: تلقينا 3500 طلب تقنين أراضي زراعية ومساكن

سكرتير عام جنوب سيناء: تلقينا 3500 طلب تقنين أراضي زراعية ومساكن
محافظ جنوب سيناء يشارك في افتتاح معرض وسوق السفر والسياحة العربي بدبي

محافظ جنوب سيناء يشارك في افتتاح معرض وسوق السفر والسياحة العربي بدبي
"صحة جنوب سيناء" تعلن تفاصيل قافلة طبية مجانية بمستشفى دهب

"صحة جنوب سيناء" تعلن تفاصيل قافلة طبية مجانية بمستشفى دهب
تعليم "جنوب سيناء" و"تمويل المشروعات" يبحثان تطبيق القرارات الوزارية

تعليم "جنوب سيناء" و"تمويل المشروعات" يبحثان تطبيق القرارات الوزارية

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض في "مكة"

السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض في "مكة"

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. وتكدس بباقي محاور العاصمة

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. وتكدس بباقي محاور العاصمة

ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل