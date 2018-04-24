"شباب ورياضة شمال سيناء" تنظم قافلة تعليمية ثانية للطلاب 24 أبريل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، قررت إطلاق القافلة الثانية من قوافل وزارة الشباب والرياضة التعليمية المجانية الطارئة، لطلاب محافظة شمال سيناء.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، تنظمان القافلة الثانية من القوافل التعليمية المجانية الطارئة لطلاب الثانوية العامة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة ما بين 24 و27 أبريل الجاري، وذلك بمدرسة الصناعات بمدينة بئر العبد فى الساعة العاشرة صباحا.

وأكدت أن ذلك يأتي لتخفيف العبء في ظل الظروف الحالية، وتعويض الطلاب عما فاتهم خلال فترة تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتى تحارب فيها قواتنا المسلحة الإرهاب الاسود للقضاء عليه وتطهير سيناء وحماية شعبها من العمليات الإرهابية، وذلك من خلال نخبه من كبار معلمي مصر.