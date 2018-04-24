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الوطن

"التموين" تنفي نقص السلع في سيناء: "المواد الغذائية تتدفق بانتظام"

منذ 52 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"التموين" تنفي نقص السلع في سيناء: "المواد الغذائية تتدفق بانتظام"

توزيع السلع

نفى ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ما يتداول من إحدى المنظمات الدولية بشأن الأوضاع في سيناء، قائلا: "غير صحيحة بالمرة".

وأكد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، أن هناك تنسيقا مستمرا مع محافظ شمال سيناء وجلسات طويلة ومتعددة مع وزير التموين فيما يخص إتاحة وتوفير السلع التموينية لمستحقيها في شمال سيناء، أو توفير السلع في السوق الحرة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأضاف أن الشركة العامة لتجارة الجملة المسؤولة عن توفير ودخول القوافل الغذائية في شمال سيناء، وما يزيد عن 17 قافلة غذائية دخلت لشمال سيناء لإتاحة السلع التموينية وصرف المستحقات التموينية للمواطن شهريا.

وتابع أن حصص الخبز توزع على المواطنين دون أي تأخير، مشددا على أن شمال سيناء مثلها مثل أي منطقة في مصر تلبى طلباتها بشكل كامل، ولا يوجد نقص في أي سلع الآن أو سابقا.

واستكمل أن جميع السلع الغذائية تتدفق لسيناء دون تأخير وبانتظام، لافتا إلى أن المخازن التابعة للشركة العامة للجملة بها احتياطات تزيد على الاحتياجات والطبيعية في جميع مناطق الجمهورية، وبها من الاحتياطات المؤمنة من السلع الأساسية ما يفوق الاحتياطيات المؤمنة في كافة أنحاء الجمهورية.

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