تسجيل الدخول

الوطن

محافظ سوهاج يحيل موظف بـ"التموين" للنيابة لحيازته 636 بطاقة

منذ 33 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج يحيل موظف بـ"التموين" للنيابة لحيازته 636 بطاقة

محافظ سوهاح

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أحد موظفي مكتب تموين أول بندر سوهاج، للنيابة العامة، لحيازته 636 بطاقة تموينية ذكية لم يتسلمها أصحابها، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام وتكثيف الرقابة علي كافة أوجه الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه قال أحمد حسين رفاعي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم التنسيق بين المديرية ومباحث التموين، حيث تم ضبط الموظف "ف. د." بمكتب تموين أول، التابع لإدارة بندر سوهاج، لاحتفاظه بـ636 بطاقة تموينية لم يسلمها للمواطنين، وتم التحفظ على البطاقات لفحصها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة للتصرف.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للنيابة العامة، والضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.

 

أخبار متعلقة

"تموين سوهاج" يضبط 36 قضية متنوعة في حملة على الأسواق

"تموين سوهاج" يضبط 36 قضية متنوعة في حملة على الأسواق
"تموين سوهاج": ضبط 14 قضية تضمنت مخالفات

"تموين سوهاج": ضبط 14 قضية تضمنت مخالفات
"تموين سوهاج" يضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك

"تموين سوهاج" يضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك
"تموين سوهاج" يضبط 22 قضية تموينية

"تموين سوهاج" يضبط 22 قضية تموينية

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

"زراعة البرلمان": النقص المائي دفع الحكومة لتقليص مساحة الأرز

السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض في "مكة"

السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض في "مكة"

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. وتكدس بباقي محاور العاصمة

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر.. وتكدس بباقي محاور العاصمة

ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

12 معلومة يجب أن تحذفها من حسابك على فيسبوك.. منها تاريخ ميلادك وهاتفك

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل