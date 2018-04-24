محافظ سوهاج يحيل موظف بـ"التموين" للنيابة لحيازته 636 بطاقة

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أحد موظفي مكتب تموين أول بندر سوهاج، للنيابة العامة، لحيازته 636 بطاقة تموينية ذكية لم يتسلمها أصحابها، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام وتكثيف الرقابة علي كافة أوجه الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه قال أحمد حسين رفاعي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم التنسيق بين المديرية ومباحث التموين، حيث تم ضبط الموظف "ف. د." بمكتب تموين أول، التابع لإدارة بندر سوهاج، لاحتفاظه بـ636 بطاقة تموينية لم يسلمها للمواطنين، وتم التحفظ على البطاقات لفحصها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة للتصرف.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للنيابة العامة، والضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.