ميناء نويبع يستقبل 224 معتمرا خلال يومين

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 835 راكبا، منهم 224 معتمرا، وتم تداول 129 شاحنة على مدار يومين.

وأضاف ملاك، أن الميناء يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "أيلة وبريدج"، وعلى متنهما 390 راكبا بينهم 86 معتمرا و15 برادا و15 "تريلا"، وسيارتين، مؤكدا أنه غادرت السفينتين "أيلة وبريدج"، وعلى متنهم 33 راكبا و15 برادا و18 "تريلا".

وأكد، أن الميناء استقبل أمس السفينتين "أيلة وسينا"، وعلى متنهما 206 ركاب، بينهم 44 معتمرا، وباص عمرة، و9 برادات، و21 "تريلا"، و3 سيارات، فيما غادر السفينتين "أيلة وبريدج" وعلى متنهم 206 ركاب، بينهم 94 معتمرا وباصين عمرة، و25 برادا، و11 "تريلا".