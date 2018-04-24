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الوطن

قطع المياه عن بعض المناطق في شبرا لتطهير الصرف الصحي

منذ 11 دقيقة
كتب: جهاد عباس
قطع المياه عن بعض المناطق في شبرا لتطهير الصرف الصحي

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "أم بيومي – أحمد عرابي الكبير – حوض البقمة"، ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ الأربعاء 25 أبريل 2018، نظرًا لطلب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة، لتطهير شبكات الصرف الصحي.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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