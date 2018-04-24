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الوطن

"أمن الجيزة": حملات لتطهير الظهير الصحراوي وضبط الهاربين من أحكام

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
"أمن الجيزة": حملات لتطهير الظهير الصحراوي وضبط الهاربين من أحكام

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

تمكنت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، 70 متهما، متورطين في الإتجار بالمخدرات، ومتهمين بحيازة الأسلحة النارية، فى الظهير الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، ونطاق المحافظة بالكامل.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشن حملات لضبط الخطرين والهاربين من أحكام قضائية، والتصدي للجريمة بشتي طرقها.

وشنت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية على مدار الأيام الماضية، استهدفت البؤر الإجرامية بالمحافظة بالكامل، حيث ضبط عدد كبير من المتهمين في قضايا مختلفة بالإضافة إلى تشكيلات عصابية.

وشارك في الحملات الأمنية عدد كبير من ضباط إدارة البحث الجنائية، والمرافق والمرور، على رأسهم اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وتمكنت القوات من تحرير 741 مخالفات مرورية في حملات استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور في المحافظة.

 

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