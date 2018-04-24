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الوطن

الصين تعفي 28 عقارا طبيا من الرسوم الجمركية

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
الصين تعفي 28 عقارا طبيا من الرسوم الجمركية

أرشيفية

أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين، أن الصين ستعفي 28 عقارا طبيا من الرسوم الجمركية على الواردات من ضمنها جميع أدوية السرطان اعتبارا من الأول من مايو المقبل لتلبية تعهدها بفتح السوق الصيني على نطاق أوسع، بحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وجاء الإعلان في بيان صدر بعد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة يوم 12 ابريل، حول استثناء جميع الأدوية الشائعة من تعريفة الاستيراد من الخارج، بما فيها أدوية السرطان وأدوية السرطان التي على أساس قلوي وأدوية الطب الصيني التقليدي المستوردة.

وقال البيان: "ستخفض السلطات أسعار أدوية السرطان من خلال المشتريات الحكومة المركزية وتقضي على أسعار الأدوية باهظة الثمن عن طريق التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وسيتم إدراج الأدوية المبتكرة المستوردة وخاصة أدوية السرطان التي هناك حاجة ماسة إليها ضمن كتاب تعويض التأمين الصحي".

وستزيد هذه الإجراءات إلى حد كبير من وفرة الأدوية وشموليتها وتقلل من أعباء المرضى، وفقا لوزارة المالية. وستساعد في الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وستمكن المزيد من الناس من تقاسم الرخاء المشترك.

ووفقا للمعهد الوطني للسرطان، يتجاوز سوق الأدوية المضادة للأورام في الصين 120 مليار يوان (حوالي 19.1 مليار دولار أمريكي). إلا أنها عادة ما تكون باهظة الثمن بالنسبة لأسر الطبقة العاملة.  

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